В Алтайском крае на 40% увеличили финансирование ремонта объектов большой энергетики

План ремонтных работ всех объектов составил 12,1 млрд рублей

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Общая сумма средств, запланированных на проведение ремонтных работ теплоэлектростанций и других объектов большой энергетики в Алтайском крае, увеличена на 40% и составляет 12,1 млрд рублей в 2025 году. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

"В этом году, по данным энергокомпаний, план ремонтных работ всех объектов большой энергетики составил 12,1 млрд рублей, в том числе текущие ремонты составляют 5,5 млрд, а капитальные вложения 6,6 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее все вложения составляли 8,5 млрд рублей", - сказал он.

Химочка добавил, что для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса края на ремонтную кампанию направлено более 1,3 млрд рублей. Инвестиционные вложения запланированы в объеме 3,9 млрд рублей, что в совокупности на 62% больше, чем в 2024 году.

Ремонтная программа теплосетевых и генерирующих организаций составляет 4,2 млрд рублей, а инвестиционная составляющая - 2,7 млрд, что суммарно также выше уровня 2024 года более, чем на 30%.

"В натуральном выражении электросетевыми компаниями в текущем году запланирован ремонт 2,8 тыс. трансформаторных подстанций. <…> По оперативным данным, по состоянию на текущую дату, отремонтировано в запланированном объеме 101% линий электропередачи и 106% трансформаторных подстанций", - добавил Химочка.