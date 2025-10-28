В Бельгии сообщили о резком росте экспорта лекарств в Россию из региона Валлония

В 2025 году объем валлонского экспорта в РФ за шесть месяцев составил €334 млн

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Экспорт товаров в Россию из бельгийского региона Валлония с января по июнь вдвое превысил объемы за весь предыдущий год. Об этом сообщила газета L'Echo со ссылкой на данные Валлонского агентства по экспорту и иностранным инвестициям (Awex).

По информации Awex, Россия находится на 11-м месте среди крупных импортеров товаров из региона. В 2025 году объем валлонского экспорта в РФ всего за шесть месяцев составил €334 млн, по сравнению с €140,7 млн в течение всего 2024 года. Значительная часть приходится на экспорт фармацевтической продукции, в отношении которой не действуют санкционные ограничения.

"Лекарственные препараты - это единственный вид продукции, который мы еще можем экспортировать в Россию", - приводит газета слова генерального директора агентства Awex по международным связям Мишеля Кемпенерса.

При этом, как отмечает газета, совокупный экспорт ЕС в Россию, в частности в области фармацевтической продукции, на фоне санкций снижается.