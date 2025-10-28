Глава группы "Россети" призвал ужесточить наказание за незаконный майнинг

По словам Андрея Рюмина, специалисты компании отключают незаконных потребителей от сетей, после чего те снова подключаются к ним

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Россети" фиксируют негативные последствия для электросетевого комплекса России, связанные с незаконной деятельностью майнеров криптовалют и незаконным подключением к сетям. Для нарушителей должны действовать более серьезные меры ответственности, заявил глава группы "Россети" Андрей Рюмин на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"На данный момент есть негативная деятельность - это незаконный майнинг. Это касается и Северного Кавказа в первую очередь, и других регионов. Несколько раз выходили с этими инициативами, хотели бы еще раз выйти. У нас на данный момент отсутствует значимая ответственность за нарушение законодательства по майнингу, это во-первых, а во-вторых - у нас нет уголовной ответственности в случае самовольного подключения к электрическим сетям", - сказал он.

По словам Рюмина, специалисты компании отключают незаконных потребителей от сетей, после чего те снова подключаются к ним. "А почему это происходит? Потому что нет уголовной ответственности, на самом деле никакой ответственности за это нет. Воровать электроэнергию сейчас можно достаточно смело, и это никаким образом не карается", - добавил он.

Специалисты "Россети Северный Кавказ" с января по сентябрь текущего года пресекли деятельность 80 незаконных майнинг-ферм. В денежном выражении объем похищенной электроэнергии превысил 650 млн рублей. В Республике Дагестан было зафиксировано 58 случаев энерговоровства на 76 млн рублей. В Ингушетии были выявлены 14 незаконных майнинг-ферм с ущербом в 475 млн рублей. Пять нарушений обнаружены в Карачаево-Черкесии, три - в Северной Осетии, одно - на Ставрополье.

С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в десяти регионах России введен запрет на майнинг. В их число вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и др.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.