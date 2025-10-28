Минфин ожидает роста числа компаний, размещающих акции на бирже

Основным источником спроса на российские IPO были иностранные деньги, которых стало меньше, отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает роста выхода большего числа компаний на рынок капитала. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Казани.

"Мы ожидаем и видим желание компаний выходить на рынок капитала. То есть, я думаю, что у нас в этом смысле, парадигма, если не перевернулась, то, по крайней мере, сильно изменилась. Если 10 лет назад у нас инвесторы гонялись за компаниями и хотели, чтобы они выходили на рынок капитала, а компании говорили, что у нас и так все хорошо. То сейчас ситуация изменилась. Мы в самом деле видим, как ни странно, бум сейчас IPO. Очень большое количество компаний выводит свои акции на рынок", - сказал замминистра.

Моисеев отметил, что проблема заключается в том, что исторически основным источником спроса на российские IPO были иностранные деньги, которых стало меньше. "При этом мы видим, что большое количество российских денег, так или иначе, потихонечку стекается назад в Россию. <...> Поэтому у нас желание выходить на рынок IPO тоже есть, но при этом мы видим достаточно ограниченное количество этих сделок", - сказал он.

Моисеев напомнил, что в настоящее время готовится сделка по выходу на IPO ДОМ.РФ. "Предварительная проработка с точки зрения спроса указывает также на то, что спрос, действительно, <...> достаточно хороший", - сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что сложности также возникают из-за высокой волатильности рынка в силу внешних факторов.

О форуме

В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в пяти российских городах. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), а после форума в Казани последует "Россия зовет! Краснодар" (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневном мероприятием в Москве. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 2009 года и впервые - в обновленном формате, когда площадками для форума стали еще четыре города. Международные инвесторы традиционно встретятся на московской площадке форума в декабре.

