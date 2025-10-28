Минфин ожидает роста числа компаний, размещающих акции на бирже
КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает роста выхода большего числа компаний на рынок капитала. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Казани.
"Мы ожидаем и видим желание компаний выходить на рынок капитала. То есть, я думаю, что у нас в этом смысле, парадигма, если не перевернулась, то, по крайней мере, сильно изменилась. Если 10 лет назад у нас инвесторы гонялись за компаниями и хотели, чтобы они выходили на рынок капитала, а компании говорили, что у нас и так все хорошо. То сейчас ситуация изменилась. Мы в самом деле видим, как ни странно, бум сейчас IPO. Очень большое количество компаний выводит свои акции на рынок", - сказал замминистра.
Моисеев отметил, что проблема заключается в том, что исторически основным источником спроса на российские IPO были иностранные деньги, которых стало меньше. "При этом мы видим, что большое количество российских денег, так или иначе, потихонечку стекается назад в Россию. <...> Поэтому у нас желание выходить на рынок IPO тоже есть, но при этом мы видим достаточно ограниченное количество этих сделок", - сказал он.
Моисеев напомнил, что в настоящее время готовится сделка по выходу на IPO ДОМ.РФ. "Предварительная проработка с точки зрения спроса указывает также на то, что спрос, действительно, <...> достаточно хороший", - сказал замминистра.
Он также подчеркнул, что сложности также возникают из-за высокой волатильности рынка в силу внешних факторов.
О форуме
В 2025 году инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит в пяти российских городах. Первой площадкой форума стал Санкт-Петербург (24 сентября), за ним - Екатеринбург (7 октября), а после форума в Казани последует "Россия зовет! Краснодар" (13 ноября). Завершится форум традиционным двухдневном мероприятием в Москве. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит с 2009 года и впервые - в обновленном формате, когда площадками для форума стали еще четыре города. Международные инвесторы традиционно встретятся на московской площадке форума в декабре.
