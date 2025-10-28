Хуснуллин: строительство платных дорог упирается в стоимость "длинных" денег

По словам вице-премьера, доля скоростных дорог в России составляет всего 0,6%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Строительство платных дорог в России упирается в нехватку "длинных" денег, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на мероприятии "100 проектов России. Строительство".

По его словам, работа по развитию платных дорог в России ведется на постоянной основе. "У нас есть маршрут Юго-Восточной хорды, которая от Санкт-Петербурга дойдет до побережья Азово-Черноморского бассейна. У нас есть обходы платных городов, у нас есть возможности по дополнительному расширению трасс. Сейчас все пока упирается в стоимость "длинных" денег, то есть понятно, что за бюджет только мы не можем все это построить", - сказал он.

"Поэтому мы сейчас прорабатываем градостроительную документацию, где-то, где есть возможность. прорабатываем проектную документацию. Как только финансовая составляющая будет позволять, мы будем привлекать внебюджетные средства для того, чтобы максимально расширить количество высокоскоростных дорог в стране", - отметил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время доля скоростных дорог в России составляет всего 0,6%.

"А мы должны его (процент скоростных дорог - прим. ТАСС), конечно, увеличить, потому что скоростные дороги - это всегда улучшение экономики и регионов, и страны в целом", - подытожил он.