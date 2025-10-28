"Яндекс" представил нейросеть "Алиса AI"

Разработка использует новый формат ответов - с картинками, видео и информацией из "Яндекс карт"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Яндекс" представил универсальную нейросеть "Алиса AI", которая использует новый формат ответов - с картинками, видео и информацией из "Яндекс карт", сообщили в пресс-службе компании.

"Алису AI" обучали на миллионах задач, которые люди каждый день решают с помощью различных нейросетей, ассистентов, "Поиска" и других сервисов "Яндекса". Особое внимание разработчики уделяли практическим задачам - чтобы именно по ним нейросеть выдавала наилучший результат", - рассказали в компании.

"Алиса AI" работает на базе нового семейства генеративных моделей, в которое вошли улучшенные модели "Яндекса" - теперь они называются Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM. Со временем семейство будет расширяться, в частности, в ближайшее время появится модель для редактирования изображений.

Кроме этого, вскоре в "Алисе AI" появятся ИИ-агенты, которые будут помогать ей выполнять поручения пользователей - можно будет попросить нейросеть забронировать столик в ресторане, найти товар по самой выгодной цене или провести исследование и предоставить файл с результатами. В компании также сообщили, что ИИ-агенты скоро появится в сервисах "Яндекс Go",помогать жителям города вызывать такси, оформлять доставку, заказывать еду и продукты. "Алиса AI" проанализирует запрос, определит, какой сервис поможет решить задачу, и подключит нужного агента - "Такси", "Еду", "Лавку" или "Доставку".

"Яндекс" также анонсировал выход носимых ИИ-устройств с "Алисой AI", которые будут служить интерфейсом для сервиса "Моя память". С их помощью пользователи смогут на ходу, не доставая смартфон, наговаривать нейросети мысли и идеи, а она будет превращать их в списки, заметки и напоминания и сохранять в разделе "Моя память".

Новые возможности "Алисы AI" будут появляться постепенно, отметили в компании. Сейчас уже доступен новый формат ответов в чате с нейросетью.