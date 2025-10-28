В Тверской области объем производства продукции АПК достигнет 97,5 млрд рублей

Индекс сельхозпроизводства в регионе составит 103,7% в 2028 году

ТВЕРЬ, 28 октября. /ТАСС/. Индекс сельхозпроизводства в Тверской области в 2028 году, согласно прогнозам, составит 103,7%. Объемы производства продукции АПК достигнут 97,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания, на котором представили прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Положительная динамика предусмотрена в производстве сельскохозяйственной продукции: в 2028 году индекс составит 103,7%, объемы продукции достигнут 97,5 млрд рублей. По оценке на текущий год, наибольшие объемы обеспечивают Бежецкий, Калининский, Кашинский, Конаковский и Ржевский округа", - говорится в сообщении.

По базовому прогнозу, в Тверской области предусмотрена положительная динамика индекса физического объема валового регионального продукта: планируется, что к 2027 году показатель достигнет 103,1%. Сейчас в структуру ВРП входят секторы промышленного производства, торговли, транспортировки и хранения, сельского и лесного хозяйства, строительства.

На стабильном уровне сохранится индекс промышленного производства: предполагается, что в 2027 и 2028 годах он составит 103,7%. По ряду направлений прогнозируется рост: к примеру, в производстве готовых металлических и текстильных изделий, машин и оборудования, химической продукции. "В 2026 году в ряде муниципалитетов намечен рост показателей промышленного производства (относительно к 2024-му). Наивысшие темпы - в городах Тверь и Торжок, Калининском, Конаковском, Кувшиновском округах за счет развития таких производств, как ОАО "Тверской вагоностроительный завод", ГК "КСК", ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", АО "Каменская БКФ", ООО "ПК Аквариус", ООО "Милфудс" и других", - сообщили в пресс-службе.

В регионе фиксируется рост количества субъектов МСП и самозанятых. По данным Минэкономразвития региона, сейчас их число превышает 145 тысяч. "Для сравнения - в 2021 году количество предпринимателей и самозанятых составляло 65,9 тыс. На рынке труда прогнозируется снижение уровня регистрируемой безработицы - до 1,8% в 2028 году", - проинформировали в пресс-службе.