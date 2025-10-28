Ростех: детали совместной работы ОАК и индийский HAL пока обсуждаются

Hindustan Aeronautics Limited ранее сообщила, что стороны подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подписанный между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) и индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) меморандум о взаимопонимании нацелен на сотрудничество сторон в сфере авиастроения, детали совместной работы обсуждаются. Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

"Подписан общий меморандум о взаимопонимании, документ означает нацеленность сторон на сотрудничество в сфере авиастроения. Детали совместной работы только обсуждаются и станут известны позднее", - сказали в госкорпорации.

Ранее HAL в Х сообщила, что стороны подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100.