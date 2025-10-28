Минфин обсуждает корректировку законодательства из-за коллизии по ЮГК

Речь идет о ситуации с миноритарными акционерами компании

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Минфин России готовит предложения по внесению изменений в законодательство, которые касаются ситуации с миноритарными акционерами ЮГК. Об этом сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее он заявлял, что Минфин не согласен с позицией Банка России о том, что государство обязано предложить выкуп акций миноритариям ЮГК. Также замминистра указывал на возникшую коллизию между Бюджетным кодексом и федеральным законодательством.

"Мы сейчас готовим наши предложения по внесению изменения в законодательство", - сказал Моисеев. По его словам, в настоящее время это обсуждается с Банком России.