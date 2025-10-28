Сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа и завершиться в 2026 году

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил достаточно продвинутую стадию переговоров

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Сделка по продаже контрольного пакета акций ЮГК может пройти в два этапа и завершиться в первом полугодии 2026 года, заявил журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я покупателя сейчас не хотел бы называть, но, действительно, у нас сейчас достаточно продвинутая стадия переговоров. В принципе, я думаю, что сделка будет носить двухэтапный характер, сейчас один из вариантов обсуждается. Думаю, полное окончание будет в первом полугодии следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может пройти сделка.