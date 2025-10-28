Лавров: РФ интересует участие внерегиональных стран в разработке ресурсов Евразии

По словам главы МИД России, главное, чтобы эти отношения выстраивались при полном уважении тех взаимосвязей, которые складываются на этом геополитическом пространстве

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы внеконтинентальные страны участвовали в разработке ресурсов Евразии для всеобщего блага. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Международной конференции по евразийской безопасности.

"Если страны других континентов заинтересованы развивать отношениями с евразийцами, кто же будет против. Главное, чтобы эти отношения выстраивались при полном уважении тех взаимосвязей, которые складываются на этом геополитическом пространстве, а не пытались подменять их, - сказал министр. - Для всех найдется место, континент огромный, и мы будем только заинтересованы в том, чтобы иностранные, я имею в виду, внеконтинентальные государства, включая Соединенные Штаты, участвовали в честном, справедливом сотрудничестве по разработке его ресурсов ко всеобщему благу".

Лавров, кроме того, отметил, что отношения РФ и США не влияют на ход дискуссии. "Мы говорим о евразийских делах и, как я понимаю, все участники понимают целесообразность сконцентрироваться именно на этом", - добавил глава российского дипведомства.