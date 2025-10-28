Эксперты считают, что продажа зарубежных активов "Лукойла" может длиться до года

По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, активы компании в основном рентабельны и привлекательны, однако продажа под давлением и в сжатые сроки потребует высоких дисконтов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Процесс продажи международных активов "Лукойла", объявленный после введения санкций США и Великобритании, может занять до года, а сделки вероятны со значительным дисконтом к рыночной стоимости. Потенциальными покупателями отдельных активов - в частности, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - могут выступить вертикально интегрированные компании, обладающие собственной сырьевой базой, например, "Казмунайгаз" или другие национальные нефтегазовые компании, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Читайте также

От Джека Воробья с приветом: Европа и США ввели санкции, взметнув цены на нефть

Новый пакет санкций со стороны Министерства финансов США, а также ограничения Великобритании, введенные в середине октября, затронули "Лукойл" и ряд его дочерних структур. В ответ компания сообщила о намерении продать свои международные активы и начале рассмотрения заявок от потенциальных покупателей.

"Можно попытаться быстро продать до 21 ноября что-то, но выглядит это сомнительно, и можно сделать только с очень большим дисконтом. Вряд ли компания на это пойдет", - сказал ТАСС директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценкам, реализация контролируемых активов займет многие месяцы. "Я думаю, что полгода-год - вполне реалистичный срок закрытия сделки", - полагает эксперт.

Он добавил, что речь, скорее всего, идет не о продаже всех активов "Лукойла". "Сейчас для нее (компании - прим. ТАСС) важнее все вывести из-под прямого удара санкций, те дочерние общества, где у "Лукойла" 50% или больше, где есть контроль. Это очень ограниченный список. Это прежде всего два НПЗ: в Румынии и Болгарии и некоторые добывающие активы в Ираке, Египте и Мексике. Плюс еще есть сеть АЗС в северо-восточном регионе США. Эти активы придется продать либо резко снизить долю участия, если это возможно", - отметил эксперт.

По его словам, власти Нидерландов, скорее всего, будут добиваться продажи 45% доли "Лукойла" в НПЗ Zeeland. Что касается остальных активов, где у российской компании миноритарные доли, то прямых обязательств по продаже нет, но другие акционеры и операторы проектов могут настаивать на этом.

Цена вопроса

По мнению Белогорьева, активы "Лукойла" в основном рентабельны и привлекательны, однако продажа под давлением и в сжатые сроки потребует высоких дисконтов.

"Например, НПЗ в Бургасе (Болгария) сама компания оценила в $2 млрд, вряд ли он сможет продать ее дороже, чем за $1 млрд, то есть за половину стоимости. И то еще нужно отыскать покупателей, учитывая достаточно высокие требования к стоимости сырья", - указал он.

Эксперт считает, что наиболее вероятными покупателями НПЗ станут вертикально интегрированные компании, которые имеют собственную добычу. "Один из вероятных претендентов - "Казмунайгаз". Единого покупателя на все активы, скорее всего, не будет. Это совсем разные страны, условия, разные виды бизнеса - от АЗС до разведки", - добавил Белогорьев.

Он также не исключил промежуточную продажу актива какой-либо неподсанкционной - возможно даже российской - компании, находящейся в другой юрисдикции, однако отметил высокий риск последующих санкций со стороны Минфина США на такую компанию.

Схожей точки зрения относительно сроков и стоимости придерживается аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "География международных активов "Лукойла" крайне широка, в связи с чем продать все одному покупателю может быть сложно", - сказал он ТАСС.

"В таких проектах приоритетным вариантом является продажа другому участнику, который уже понимает реальную стоимость актива и ему не требуется многомесячный due diligence (процедура проверки объекта сделки - прим. ТАСС). В целом же круг заинтересованных покупателей может быть широк: нефтегазовые мейджоры, нефтетрейдеры, государственные нефтяные компании, инвестфонды и т. д.", - отметил Кауфман.

Он оценил стоимость зарубежных активов "Лукойла" (включая страны бывшего СССР) в $12-15 млрд. "В то же время при вынужденной продаже из-за санкций о какой-либо справедливой цене речи не идет, в связи с чем крайне сложно сказать, сколько реально компания сможет получить", - подчеркнул аналитик.

Руководитель центра по российским акциям "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин же оценил все совокупные активы компании примерно в четверть рыночной капитализации компании, то есть в 850-900 млрд рублей.

"Продать одному покупателю теоретически возможно, но вряд ли так будет - не все активы могут представлять интерес для такого покупателя, да и процесс сделки из-за аудита такого количества активов затянется. С точки зрения сроков самыми быстрыми покупателями доли "Лукойла" в проектах будут партнеры компании в данных проектах - им не требуется много времени для изучения таких проектов", - добавил он.

История вопроса

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций "Лукойл" и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.

"Лукойл" реализует большое количество зарубежных проектов. Компании через трейдинговую "дочку" Litasco принадлежат два НПЗ в Европе (Petrotel Lukoil в Румынии и "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии), а также доля в 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах. Также на конец 2024 года "Лукойл" располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе).

Кроме того, "Лукойл" принимает участие в разработке месторождений Шах-Дениз в Азербайджане (доля 19,99%), Карачаганак и Тенгиз в Казахстане (13,5% и 5% соответственно), Канлым - Хаузак-Шады и Гиссар в Узбекистане, является одним из крупнейших акционеров КТК. На Ближнем Востоке компания разрабатывает месторождения "Западная Курна - 2" и "Эриду" в Ираке, владеет 10% в нефтегазовом проекте Ghasha в Абу-Даби.

В Африке "Лукойл" принимает участие в проектах в Египте (West Esh El-Mallaha, WEEM Extension и Мелея), Камеруне (участок Этинде), Нигерии (блок OML-140), Гане (блок Deepwater Tano Cape Three Points), Республике Конго (проект Marine XII). Помимо этого, российская компания присутствует на месторождениях Мексики: блоки 10, 12, 28 совместно с итальянской Eni, блок "Аматитлан", а также блок 4 совместно с мексиканской PetroBal.