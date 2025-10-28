В Германии заявили, что США исключат из санкций немецкие "дочки" "Роснефти"

Вашингтон предоставил письменные гарантии, отметила министр экономики ФРГ Катерина Райхе

НПЗ PCK Raffinerie Schwedt © IMAGO/ Jochen Eckel via Reuters Connect

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что США исключат дочерние компании "Роснефти", находящиеся под внешним управлением властей ФРГ, из санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Райхе сообщила Reuters, что правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкий бизнес российской компании "Роснефть" будет освобожден от новых санкций, поскольку активы больше не находятся под контролем РФ. Глава Минэкономики ФРГ отметила, что в понедельник вечером США опубликовали гарантийное письмо, в котором признали, что деятельность "Роснефти" в Германии полностью отделена от российской материнской компании.

Ранее газета Bild сообщила, что правительство Германии вступило в переговоры с администрацией США с целью вывести из-под новых американских санкций дочерние компании "Роснефти", находящиеся под внешним управлением властей ФРГ. Издание напомнило, что санкции могут привести к непосредственным последствиям для трех нефтеперерабатывающих заводов - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. Больше всего власти ФРГ беспокоили возможные меры против НПЗ в Шведте (федеральная земля Бранденбург), который снабжает нефтепродуктами Берлин и северо-восточные районы страны.

8 сентября Минэкономики ФРГ сообщило, что правительство страны продлило срок внешнего управления германскими активами "Роснефти" (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 марта 2026 года. В ведомстве обосновали такой шаг законом об энергобезопасности. Тем самым Федеральное сетевое агентство ФРГ, как отмечало ведомство, сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ.

Ранее Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в очередной пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые ограничительные меры американского Минфина в отношении "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.