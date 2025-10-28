В Кремле отметили способность России продвигать цифровой суверенитет

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что у страны есть полный спектр технологий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия обладает полным спектром технологий и может продвигать цифровой суверенитет на международной арене для стран-партнеров. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в МГИМО на IV Академических слушаниях, посвященных Конвенции ООН против киберпреступности.

"Систему международной безопасности все время выстраиваем, уже много десятилетий на основе представлений о ядерном паритете, но, если так вдуматься, цифровым суверенитетом сегодня обладает меньшее количество стран, чем членов ядерного клуба <...>. Россия обладает полным спектром технологий и может цифровой суверенитет вообще продвигать и на международном уровне для своих стран-партнеров", - сказал Новиков.

Он подчеркнул, что цифровым суверенитетом сегодня обладают только США, Китай и Российская Федерация в полном многообразии тех технологий и сервисов, которые являются "неотъемлемой частью информационного пространства". В этот перечень, по словам Новикова, входят почтовые и поисковые сервисы, мессенджер, социальные сети, видеохостинг.