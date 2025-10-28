Дума приняла в I чтении законопроект, направленный на борьбу с азартными играми

Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о рисках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий комплекс мер, направленных на предотвращение игромании и борьбу с ней: в частности, организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о рисках, связанных с азартными играми, а реклама таких игр должна будет сопровождаться информацией о том, что азартные игры могут нанести вред жизни и здоровью. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект предусматривает установление следующих обязанностей организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах: разместить на своем сайте в интернете, используемом для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх; обеспечить доступ посетителям сайта к информации о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода, а также разместить при входе в букмекерскую контору или тотализатор, пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, двухмерный штриховой код (QR-код), содержащий в кодированном виде адрес страницы сайта в интернете, на которой размещена информация о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода.

Также предлагается внести в федеральный закон "О рекламе" изменения, устанавливающие требования о сопровождении рекламы азартных игр и пари предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша, может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью.

"Представляется, что часть денежных средств, которые граждане используют для участия в азартных играх в букмекерских конторах или тотализаторах, возможно использовать в иных целях, например, для инвестирования. Вместе с тем низкий уровень финансовой грамотности населения, в том числе участников азартных игр, не позволяет сделать выбор в пользу инвестирования, а не участия в азартных играх", - говорится в пояснительной записке.

Ситуация действительно требует законодательного регулирования, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. "По данным Минздрава России, с 2022 года медицинские организации государственной системы здравоохранения начали учитывать обращения граждан по поводу склонности к азартным играм. В 2022 году было зарегистрировано 14 029 таких обращений: среди них 126 - от детей до 14 лет, 6 153 - от подростков в возрасте 15-17 лет и 7 750 - от взрослых старше 18 лет. Кроме того, наблюдается большое количество обращений граждан в государственные органы по вопросам игромании", - указал Топилин в своем Telegram-канале.

Низкий уровень финансовой грамотности населения не позволяет людям сделать выбор в пользу инвестирования, а не участия в азартных играх, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. "Если наши предложения будут приняты, у людей появится возможность делать осознанный выбор: не искать легких денег, а выбирать более надежные финансовые инструменты", - отметил он.