Путин 29 октября проведет совещание с правительством по теме рыбного хозяйства

Также будут рассмотрены текущие вопросы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 29 октября с членами правительства совещание в формате видеоконференции. В качестве темы мероприятия заявлено развитие рыбохозяйственного комплекса.

"С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов", - добавляют в Кремле.

"Также будут рассмотрены текущие вопросы", - сообщает о повестке пресс-служба президента РФ

Последнее такое совещание проходило 15 октября. Президент регулярно собирает встречи по видеосвязи с членами правительства. Хотя обычно у таких заседаний есть заранее определенная повестка, зачастую на передний план выходят более актуальные темы, о которых сообщает в начале встречи сам президент.