Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности

По словам Катерины Райхе, республика находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами

Министр экономики Германии Катерина Райхе © Christian Mang/ Getty Images

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что ФРГ переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной.

"Сейчас мы неконкурентоспособны с нашими структурами", - сказала Райхе, выступая на Дне внешней торговли в Берлине. Ее слова приводит агентство DPA. При этом она отметила, что на фоне торговой политики США и Китая Германия находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами. "От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой", - подчеркнула министр.

В то же время глава Минэкономики ФРГ заметила, что "германские компании страдают от чрезмерного регулирования, высоких цен на энергоносители и социального государства, которое в таком масштабе является бременем для фактора стоимости рабочей силы". Она призвала к фундаментальным реформам и указала, что они также необходимы на уровне ЕС. "Евросоюз должен вновь посвятить себя тому, чтобы стать двигателем сильной конкуренции, и больше не рассматривать себя как регуляторный тормоз", - констатировала она.

Вместе с тем Райхе призвала компании расширять цепочки поставок и предостерегла от односторонней зависимости от Китая, особенно в сфере поставок сырья. Потенциал роста таких рынков, как Вьетнам и Мексика, по ее словам, огромен.

14 октября Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что уровень инфляции в сентябре достиг 2,4% в годовом исчислении. Это стало самым высоким показателем в текущем году. В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства по экономическому развитию скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики ФРГ на 2025 год. Стране третий год подряд может грозить рецессия.