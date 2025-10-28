В Южной Корее подготовили петицию за возобновление авиасообщения с Россией

К документу присоединились более 120 южнокорейских и иностранных организаций

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Более 120 южнокорейских и иностранных организаций подготовили петицию с требованием к властям Республики Корея возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в организации "Солидарность во имя мира в Северо-Восточной Азии".

Инициаторы подчеркнули, что с марта 2022 года "не было ни одного прямого авиарейса между Республикой Корея и РФ".

"В результате серьезно нарушено право на передвижение примерно 150 тыс. этнических корейцев и граждан Республики Корея, проживающих в России, фактически были остановлены обмены в сфере экономики, образования и культуры", - сказали они.

"Мы, руководители 128 организаций, <...> сформируем совет и будем требовать от правительства скорейшего решения с помощью общенациональной кампании по сбору подписей", - заявили активисты.

28 октября на территории Национального собрания Республики Корея они провели пресс-конференцию, посвященную подаче петиции о возобновлении прямого авиасообщения с Россией в министерство иностранных дел, офис президента и министерство государственных территорий и транспорта.

"Мы считаем, что правительство пренебрегает своей обязанностью по защите базовых прав граждан и соотечественников за рубежом под предлогом международных санкций", - заявили некоммерческие организации во главе с "Солидарностью во имя мира в Северо-Восточной Азии". По словам активистов, "остановка прямого авиасообщения - это символ санкций, от которых осталось только название", и правительство "должно восстановить право на перемещение граждан и соотечественников во имя прагматичной дипломатии".

"Остановка прямого авиасообщения - не только вопрос гражданской авиации, но и вопрос дипломатической самостоятельности и доверия к прагматичной внешней политике", - добавили они.

Требования некоммерческих организаций

"Во-первых, правительство должно немедленно принять решение о поэтапном или полном восстановлении прямых авиарейсов и опубликовать планы", - заявили активисты. Они также призывают "пересмотреть фактические масштабы участия в международных санкциях", начав с авиасообщения. Помимо этого, инициаторы петиции считают необходимым четко сформулировать в качестве государственной политики курс в вопросах, связанных с Северным морским путем и экономическим сотрудничеством с "северным соседом". Также НКО призывают правительство Южной Кореи оценить ущерб, нанесенный организациям, работающим в сфере культуры и образования, коммерческим компаниям и согражданам, а также подготовить меры поддержки.

По состоянию на 24 октября в число поддержавших петицию вошли 92 южнокорейские организации и 36 российских. Среди них культурные организации, издания и телеканал, творческие коллективы, исследовательские центры, занимающиеся изучением корейской диаспоры, ассоциации этнических корейцев, вернувшихся на историческую родину.