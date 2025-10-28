ЕК решит в конце ноября, продолжит ли Румыния получать европейские фонды

Еврокомиссия определит, сможет ли Румыния выполнить европейские налоговые требования относительно процедуры чрезмерного бюджетного дефицита

БУХАРЕСТ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) до конца ноября этого года установит, способна ли Румыния выполнить ее требования в отношении чрезмерного бюджетного дефицита, и если вывод будет положительным, то страна сможет и далее получать средства из европейских фондов. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном.

"Учитывая доклады румынских властей и принятые в последние месяцы меры, ЕК определит, сможет ли Румыния выполнить европейские налоговые требования относительно процедуры чрезмерного бюджетного дефицита, до конца ноября, - сказал он. - Если оценка ЕК будет положительной, это позволит <...> избежать приостановки выделения [Румынии] средств из европейских фондов".

Домбровскис подчеркнул, что Румыния должна принять "смелые меры", чтобы сократить бюджетный дефицит, который в прошлом году достиг 9,3% ВВП. Он положительно оценил масштаб и характер принимаемых румынским правительством мер, однако сказал, что ЕК "все еще ждет, чтобы бюджетный дефицит был 8,3%".

Румынский премьер отметил, что правительство поставило цель достигнуть бюджетного дефицита в 8,4%, а в ноябре будет принят пакет мер, который обеспечит стабилизацию и в ходе будущего года. "В предстоящие два месяца, если мы сохраним правильный бюджетный контроль и будем соблюдать финансовую дисциплину, мы намерены достигнуть этого показателя с тем, чтобы вернуть доверие как рынков, так и Еврокомиссии", - сказал он.

Боложан заверил, что правительство будет продолжать принимать меры по устойчивому экономическому восстановлению, указав, что в будущем году в Румынии намечено сократить бюджетный дефицит до 6% ВВП.