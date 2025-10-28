Первую очередь холодильного терминала ОЭЗ Астрахани запустят в 2026 году

Он позволит обеспечить перевозки плодоовощной продукции и фруктов

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Запуск первой очереди логистического холодильного терминала на территории портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Астраханской области запланирован на начало 2026 года. Он позволит обеспечить перевозки плодоовощной продукции и фруктов, сообщили ТАСС в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона.

"По данным управляющей компании ОЭЗ "Лотос", ООО "Астра" в настоящее время ведет строительство холодильного терминала для перевалки скоропортящихся грузов. Запуск первой очереди терминала, согласно предоставленным компанией данным, намечен на начало 2026 года", - заявили в ведомстве.

Мощность перевалки будет составлять более 400 контейнеров длиной 40 футов (около 12 м) с рефрижерацией (терморегуляцией и климат-контролем) в месяц для импорта скоропортящихся грузов и столько же - около 400 контейнеров - для экспорта нишевых бобовых культур. Полное завершение строительства и запуск второй очереди терминала запланированы, по данным компании-резидента, до конца 2027 года. В минпроме отметили, что после ввода второй очереди мощность комплекса возрастет до 1,1 тыс. контейнеров в месяц на импорт и такого же количества - на экспорт.

"Уже достигнута договоренность с иранской компанией Romak FLC, располагающей логистическим центром и экспортным терминалом сельскохозяйственной продукции в провинции Мазандаран. В рамках этого сотрудничества в Россию иранская сторона планирует поставлять фрукты и овощи, а из Астрахани в Иран будет экспортироваться нут, горох, чечевица, фасоль и семена подсолнечника. На начальном этапе объем взаимных поставок по данному маршруту ожидается на уровне 8 тыс. тонн в месяц в каждую сторону", - уточнили в министерстве.

Об ОЭЗ

В портовой ОЭЗ зарегистрированы три резидента с проектами строительства контейнерного терминала, терминала для зерновых культур и растительного масла, а также логистического холодильного терминала и рейдового перевалочного комплекса. Общий объем заявленных инвестиций превышает 30 млрд рублей. Объем осуществленных инвестиций составил более 750 млн рублей, создано около 40 рабочих мест. ОЭЗ "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области. Объем инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ "Лотос" составляет порядка 7,2 млрд рублей. В 2020 году ОЭЗ объединили в Каспийский кластер с Портовой особой экономической зоной в районе порта Оля (Лиманский район) в рамках развития МТК Север - Юг.

Ранее пресс-служба Каспийского кластера ОЭЗ сообщала, что сдерживающим фактором для запуска активной перевалки иранской плодоовощной продукции через Астраханскую область является отсутствие необходимых холодильных складов.