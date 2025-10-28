Российские рыбаки с начала года добыли более 4 млн тонн водных биоресурсов

В Дальневосточном бассейне вылов превысил 3,1 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вылов водных биологических ресурсов в России с начала 2025 года превысил 4 млн тонн, сообщает Росрыболовство.

"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 4 млн тонн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Дальневосточном бассейне вылов превысил 3,1 млн тонн, в северном бассейне вылов составил 284,1 тыс. тонн, в западном бассейне - 60,5 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 36,3 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне - 61 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 440,5 тыс. тонн, что на 15,4 тыс. тонн выше показателя соответствующего периода 2024 года.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что вылов рыбы по итогам 2025 года может снизиться по сравнению с прошлым годом из-за миграции сардины иваси. По итогам 2024 года вылов превысил 4,9 млн тонн.