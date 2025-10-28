ЕК одобрила план Эстонии по созданию стратегического запаса энергии

На эти цели выделят €750 млн

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила план Эстонии на сумму €750 млн по созданию стратегического запаса энергии на случай сокращения генерации из возобновляемых источников. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия одобрила в рамках европейских норм по предоставлению государственной помощи программу Эстонии объемом €750 млн по созданию стратегического запаса энергетических мощностей для обеспечения бесперебойности поставок электричества в экстренных ситуациях", - говорится в сообщении.

В ЕК разъяснили, что речь идет о ситуациях, когда спрос на энергию превышает объем поставок, например на фоне ослабления ветра или сильной облачности, которая приводит к "низкой солнечной генерации" в период "пиков потребления".

Правительство Эстонии приглашает к участию в проекте создания стратегического энергетического запаса любые компании, готовые обеспечивать генерацию электричества в подобных кризисных условиях (то есть генерацию, не зависящую от ветра и солнца), проекты по аккумулированию энергии, а также крупных промышленных потребителей, готовых в обязательном порядке оперативно сокращать потребление по сигналу оператора сети.