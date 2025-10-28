Финская биржа отменила сделку на €5 млрд из-за опечатки

Речь идет о сделке с бумагами нефтедобытчика Neste, 28 тыс. акций которого приобрели по цене около €185 тыс. за штуку при их реальной стоимости около €18,3

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS

СТОКГОЛЬМ, 28 октября. /ТАСС/. Биржа Nasdaq Helsinki отменила сделку по продаже акций финской нефтеперерабатывающей компании Neste на €5,1 млрд из-за технической ошибки. Об этом сообщила газета Kauppalehti со ссылкой на представителя биржи.

В понедельник на бирже была заключена крупная сделка с акциями Neste, сумма которой составила более €5,1 млрд. Было приобретено почти 28 тыс. акций по цене около €185 тыс. за штуку. Сумма сделки превышает треть рыночной стоимости компании. Биржа отменила сделку, поскольку реальная стоимость акции составляла около €18,3 за штуку.

По словам представителя биржи, внутренние системы финансового института работали исправно. Она предположила, что изменение стоимости ценных бумаг произошло из-за некорректного ввода информации или ошибочного нажатия на клавишу.

Neste - ведущий мировой производитель экологически чистого авиационного и дизельного топлива, а также один из лидеров в разработке возобновляемых источников сырья для полимеров и химикатов. У компании есть три производственные площадки: в финском Порвоо, в Роттердаме (Нидерланды) и Сингапуре.