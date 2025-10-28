Балицкий: запуск ЗАЭС позволит увеличить поступления налогов в бюджет области

Губернатор Запорожья заявил, что у региона "очень большой потенциал роста в экономическом отношении"

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Потенциальный перевод в режим генерации Запорожской АЭС позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет Запорожской области, поскольку число сотрудников существенно вырастет. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий.

"Серьезнейшим элементом в этом вопросе является работа атомной станции, потому что сегодня там работает минимум порядка 3 тыс. человек, но когда заработает станция, то это будет уже порядка 11,5 тыс. работников. И это очень серьезное наполнение бюджета, и через уплату НДФЛ и других налогов, связанных с работой такого важного и, пожалуй, одного из самых главных объектов Запорожской области", - сказал Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что в целом у Запорожской области "очень большой потенциал роста в экономическом отношении".

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал ТАСС, на станции работают порядка 5 тыс. человек. При этом 1 мая он отмечал, что для работы в нормальном режиме, то есть всеми шестью блоками, будет необходимо набрать дополнительно порядка 2 тыс. сотрудников. Общее количество персонала для перевода АЭС из остановленного состояния в режим генерации электроэнергии должно составить 7 тыс. человек.

18 февраля глава Росатома Алексей Лихачев заявил ТАСС, что по его распоряжению готовится большая программа ввода в действие ЗАЭС. Позднее он сообщал, что госкорпорация уже подготовила комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию, он проходит согласование в правительстве РФ. При этом он подчеркнул, что план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак ВСУ, так и диверсий.