Ирак намерен полностью обеспечивать себя газом с 2028 года

Иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани сообщил, что власти выработали график достижения целей в области использования электроэнергии и газа

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Ирак намерен выйти на уровень полного самообеспечения природным газом в 2028 году. Такими планами правительства поделился иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

"Правительство выработало конкретный график достижения целей в области использования электроэнергии и газа, а также полного обеспечения в производстве высокооктановых марок бензина", - заявил ас-Судани, слова которого привело агентство INA. Он подчеркнул, что власти "продолжают работу по достижению самообеспечения в производстве газа". "2028 год установлен правительством в качестве срока достижения этой цели", - указал премьер-министр Ирака.

В конце июля 2025 года ас-Судани сообщил, что, согласно планам кабинета министров, все электростанции, действующие на территории Ирака, будут полностью обеспечены производимым внутри страны топливом к концу 2027 года.

Тогда же министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что санкции США, введенные против соседнего Ирана, заставляют Багдад искать альтернативы поставкам иранского газа, за счет которого вырабатывается около трети электричества, потребляемого в Ираке. До последнего времени Вашингтон делал исключение для иракского правительства, выводя его за рамки санкций, введенных на экспорт газа и электроэнергии из Ирана, однако в 2025 году США уже не позволили Ираку импортировать из Ирана электроэнергию.