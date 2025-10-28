Турция получила первые танки Altay

Их будут серийно производить в Анкаре на заводе компании BMC

© TUR Presidency/ Murat Cetinmuhurdar / Handout/ Anadolu Agency via Getty Images

АНКАРА, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции получили три первых основных боевых танка отечественного производства Altay, их серийное производство будет осуществляться в Анкаре на заводе компании BMC. В церемонии передачи ВС танков принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы решительно движемся к цели обретения Турцией полной независимости в оборонной промышленности. Два месяца назад мы передали нашей армии систему ПВО "Стальной купол". Сегодня мы открываем предприятие, на котором ежемесячно будет производиться восемь танков Altay", - сказал Эрдоган.

В рамках серийного производства на первом этапе на Altay будут устанавливаться двигатели южнокорейского производства, впоследствии их заменят отечественными силовыми установками. 11 танков Altay планируется поставить в ВС Турции в 2026 году. В последующие годы на вооружение турецкой армии поступят сотни таких танков.

В перспективе Altay должен заменить имеющиеся на вооружении армии немецкие танки Leopard 1 и Leopard 2 и американские M48 и M60.