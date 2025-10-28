В Запорожской области до 2030 года восстановят более 1 тыс. автодорог

В регионе разработали и приняли программу по приведению к нормативному состоянию трасс, рассчитанную до 2030 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. автодорог намерены восстановить в Запорожской области с 2026 по 2030 годы. Как сообщил в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Евгений Балицкий, в Запорожской области разработали и приняли программу по приведению к нормативному состоянию дорог, рассчитанную до 2030 года.

"Мы подписали программу по строительству, привлечению к нормативному состоянию дорог региона до 2030 года. <…> С 22-го по 24-й мы отремонтировали 700 км дорог, в 25-м [году] - почти 340 км, в 26-м, 30-м [годах] планируем еще более 1 тыс. км дорог отремонтировать", - сказал он.

Балицкий уточнил, что упомянутая программа позволяет приводить дороги региона в соответствии с требованиями российского законодательства.

Губернатор Запорожской области напомнил, что вокруг Азовского моря на данный момент возводят трассу Р-280, которая "свяжет континентальную Россию, Крым, Херсон, Запорожскую область". "И это, конечно, (строительство трассы Р-280 - прим. ТАСС) даст очень большое развитие. Это такой серьезный драйвер для экономического развития вообще всей нашей области", - считает Балицкий.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что подготовительные работы для расширения трассы Р-280 "Новороссия" до четырех полос завершаются на 32-километровом участке от Мариуполя в Донецкой Народной Республике до Запорожской области.