Lufthansa намерена сократить число рейсов в ФРГ из соображений экономии

В частности, компания сократит число внутренних перелетов из Мюнхена в Кёльн, Дюссельдорф и Берлин

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в целях экономии сократит число внутренних рейсов предстоящей весной. Об этом сообщило агентство DPA.

Согласно летнему расписанию, которое вступает в силу 29 марта 2026 года, ни один из внутренних маршрутов по Германии не будет закрыт, однако количество рейсов в хабы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене сократится примерно на 50 в неделю. Это, как пояснили в компании, связано с высокими налогами и государственными сборами.

В частности, будут сокращены рейсы из Мюнхена в Кёльн, Дюссельдорф и Берлин, а также из Франкфурта-на-Майне в Лейпциг и Нюрнберг. Кроме того, по экономическим причинам будут полностью отменены рейсы из Франкфурта-на-Майне в Тулузу (Франция) и из Мюнхена в Таллин и Овьедо (Испания).

Ранее глава концерна Lufthansa Group Карстен Шпор в интервью газете Die Welt заявил, что Lufthansa планирует летом 2026 года отменить порядка 100 рейсов в ФРГ в неделю ввиду высоких налогов и сборов. Он также подтвердил, что Lufthansa сократит штат административных сотрудников на 4 тыс. до 2030 года за счет автоматизации и внедрения цифровых технологий. Путем сокращений компания рассчитывает увеличить прибыльность и оптимизировать бизнес-стратегию.