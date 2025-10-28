Глава группы "Россети" рассказал в СФ об актуальных задачах электросетевого комплекса

В частности, эксперты ведут договорную кампанию для "подхвата" сетей у территориальных организаций, утративших свой статус, поделился Андрей Рюмин

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике под председательством Андрея Кутепова, где рассказал о текущих производственных результатах, финансовых показателях, вложениях в модернизацию и развитии электросетевой инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2024 году группа "Россети" выполнила инвестиционную программу объемом порядка 660 млрд рублей, план на 2025 год составляет рекордные 720 млрд рублей, подчеркнули в компании.

Рюмин также отметил масштабную работу в рамках недавно принятого закона о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО). Ведется договорная кампания для "подхвата" сетей у территориальных организаций, утративших свой статус, идет дальнейшее урегулирование статуса бесхозяйных энергообъектов. В 2025 году "Россети" впервые приняли участие в экспертизе проектов инвестиционных программ, а также тарифных заявок сторонних сетевых компаний, отметили в компании.

Кроме того, глава группы "Россети" также подчеркнул важность внедрения механизма регуляторных соглашений. Он позволяет регулирующим органам и сетевым компаниям договариваться о реализации инвестиционных проектов в рамках приемлемой для потребителей региона индексации тарифов. Такие соглашения уже действуют в 38 субъектах РФ.

"Говоря о нормативно-правовых изменениях, нельзя не упомянуть о принятом буквально на прошлой неделе постановлении Правительства РФ, которое позволяет определять затраты территориальных сетевых организаций на основании соответствующих эталонов. Уверен, это станет эффективным инструментом, который позволит нам сократить дефицит тарифных средств, в первую очередь на конкурентную оплату труда промышленного персонала, финансирование ремонтов и других производственных программ", - добавил Рюмин.

