Индия готова сотрудничать с Россией в сфере возобновляемой энергии

Индийский министр по новым и возобновляемым источникам энергии Пралхад Джоши подчеркнул, что Нью-Дели и Москва являются стратегическими партнерами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Индия открыта сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии со всеми странами, в том числе и с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели индийский министр по новым и возобновляемым источникам энергии Пралхад Джоши.

"Индия и Россия являются стратегическими партнерами, наши страны связывают давние отношения. Что касается сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию, то у нас по этой теме нет никаких вопросов [в сотрудничестве] ни с одной страной, включая Россию", - сказал Джоши, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие перспективы взаимодействия с Москвой видит Индия в зеленой энергетике.

Индия с населением более 1,4 млрд человек является третьей в мире страной по уровню потребления энергии. В связи с этим правительство южноазиатской республики уделяет внимание развитию альтернативной энергетики - солнечной, ветровой, водородной, гидроэнергетики. Нью-Дели поставил цель довести мощности из возобновляемых источников энергии до 500 ГВт к 2030 году.

В интервью ТАСС в мае министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури подчеркивал, что страна рассматривает сотрудничество с Россией в области возобновляемых источников энергии как перспективное направление, но для реализации этого потенциала необходима активность обеих сторон. При этом он отмечал значительную роль России в традиционной энергетике, но, по его мнению, "перспективы в зеленой энергетике также большие".