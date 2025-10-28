Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией более $4 трлн

Акции компании росли на 0,33%

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 трлн, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По данным торгов на 16:43 мск, акции компании росли на 0,33%, до $269,71 за бумагу. Капитализации Apple составляла $4,001 трлн.

Apple стала третьей компанией в мире после Nvidia и Microsoft, чья рыночная стоимость достигла такой отметки.