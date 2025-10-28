Глава Aramco указал на высокий спрос на нефть даже до санкций

Амин Нассер прокомментировал возможное влияние ограничений против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" на глобальный рынок

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть был высоким даже до введения американских санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом напомнил генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер, комментируя возможное влияние новых ограничений на глобальный рынок нефти.

"Сейчас мы должны ждать и наблюдать за действием санкций. <...> Однако мы точно знаем, что спрос был высоким даже до введения этих санкций", - сказал Нассер на международной инвестиционной конференции Future Investment Initiative, которая проходит в Эр-Рияде.

23 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций.