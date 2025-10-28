ОДК заинтересована в поставках оборудования Венесуэле

В частности, для генерирующих компаний могут быть интересны энергетические установки единичной мощностью 8 МВт на базе морских двигателей, сообщил гендиректор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) на первом бизнес-форуме "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" представила эффективные решения для нефтегазовой отрасли Венесуэлы, говорится в сообщении Ростеха. ОДК заинтересована в поставках энергетического и газоперекачивающего оборудования в страну, сообщила госкорпорация.

"ОДК предлагает комплексные решения для модернизации энергетического и газоперекачивающего оборудования, способные удовлетворить потребности зарубежных партнеров. В частности, для генерирующих компаний Венесуэлы могут быть интересны энергетические установки единичной мощностью 8 МВт на базе морских двигателей, оптимальные для строительства электростанций в прибрежных регионах. Для проектов модернизации и строительства объектов газотранспортной инфраструктуры ОДК готова поставить индустриальные газотурбинные двигатели и агрегаты мощностью до 32 МВт", - отметил гендиректор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Предложения для проектов топливно-энергетического комплекса Венесуэлы разработаны в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, который был подписан в 2023 году с компанией "Петролеос де Венесуэла, С.А.". Сотрудничество "ОДК Инжиниринг" с крупнейшей государственной нефтегазовой компанией республики способствует успешной модернизации парка оборудования в нефтегазовой отрасли и реализации стратегии технологического суверенитета Венесуэлы, отмечается в сообщении Ростеха.

Российско-венесуэльский бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" проходит в Каракасе с 28 по 29 октября.