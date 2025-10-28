"Газпром": Россия, США и Катар обеспечат рост предложения СПГ в мире к 2035 году

К этому времени мировая торговля сжиженным природным газом может вырасти почти на 70% относительно текущего уровня, отметили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия, США и Катар к 2035 году обеспечат основной вклад в увеличение предложения сжиженного природного газа на мировом рынке, сообщили в "Газпроме".

"Россия наряду с США, Катаром, Австралией и Малайзией в настоящее время входит в число ведущих экспортеров СПГ. Согласно актуальным прогнозам, к 2035 году США, Катар и Россия обеспечат основной вклад в увеличение предложения СПГ на рынке", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что реализация проектов "Газпрома" как в области трубопроводного газа, так и СПГ внесет вклад в укрепление позиций России на мировом газовом рынке, главным образом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где спрос на газ будет активно расти.

При этом мировая торговля сжиженным природным газом к 2035 году может вырасти на 70% относительно текущего уровня, подчеркнули в "Газпроме".

"По итогам 2024 года основными импортерами СПГ оставались страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Европы. Ожидается, что государства АТР и в дальнейшем продолжат играть ключевую роль в росте потребления СПГ", - отметили в холдинге.