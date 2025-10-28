"Газпром" заявил о будущих трудностях СПГ-компаний в США с загрузкой заводов

Кроме того, цены станут выше, указала компания

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Производители СПГ в США в будущем могут столкнуться с трудностями при обеспечении полной загрузки своих заводов, а покупатели - с гораздо более высокими ценами из-за роста конкуренции между американскими внутренними потребителями газа и его экспортерами. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В США на фоне рекордного числа заявленных в 2025 году новых экспортных СПГ-проектов производители сжиженного газа могут испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов, а его покупатели - столкнуться с существенно более высокой стоимостью продукции в будущем. Это обусловлено ограниченностью ресурсной базы и растущей конкуренцией за сырьевой газ между американскими внутренними потребителями и экспортерами СПГ", - сказано в сообщении.

По данным, которые приводит российская компания, объем добычи сланцевого газа в мире в 2024 году остался на уровне 2023 года, при этом доля газа из сланцев в общемировой добыче газа несколько снизилась. В то же время "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России в качестве перспективного направления, так как разработка запасов традиционных месторождений в России имеет экономические и экологические преимущества.