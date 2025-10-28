Файзуллин: компании РФ рассматривают поставки металлопродукции в Сирию

Речь идет также о продукции лесопромышленного комплекса, минеральных удобрений и фармацевтики, указал министр строительства и ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские промышленные компании рассматривают возможность регулярных поставок в Сирию металлопродукции, продукции лесопромышленного комплекса, минеральных удобрений и фармацевтической продукции, говорится в сообщении Минстроя РФ со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина по итогам заседания постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Промышленные российские компании готовы рассмотреть возможность налаживания регулярных поставок в Сирию востребованных видов металлопродукции, продукции лесопромышленного комплекса, минеральных удобрений и фармацевтической продукции", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.

Председателем со стороны российской части комиссии выступил министр строительства и ЖКХ РФ, с сирийской - глава администрации президента Сирийской Арабской Республики Махер Шараа.

Представители профильных ведомств и организаций с российской и сирийской сторон выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Глава Минстроя России сообщил о планах формирования и отправки бизнес-делегации в Сирию, где будет рассмотрена дальнейшая реализация совместных проектов. Сопредседатели также отметили, что по всем профильным вопросам будут созданы необходимые рабочие группы.