Россия по итогам года получит рекордный урожай по некоторым сельхозкультурам

Российские аграрии уже собрали 137 млн тонн зерновых в бункерном весе, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия по итогам 2025 года получит рекордный урожай по некоторым сельскохозяйственным культурам. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам расширенного заседания комитета по аграрным вопросам Госудумы.

Уточняется, что участники заседания обсудили вопросы обеспечения продукцией внутреннего рынка, реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", совершенствования нормативно-правовой базы регулирования отрасли, а также развитие сельских территорий.

"На мероприятии рассмотрели и текущую ситуацию в агропромышленном комплексе, в том числе ход уборочной кампании. На сегодняшний день российские аграрии уже собрали 137 млн тонн зерновых в бункерном весе, и это практически на 10 млн тонн выше показателя прошлого года. По другим сельхозкультурам тоже ожидаются достаточно высокие показатели, по отдельным позициям они должны достичь рекордных значений", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Отмечается, что в отраслях животноводства, производства готовой продукции и рыбохозяйственном комплексе сохраняется штатная ситуация.

Патрушев поблагодарил депутатский корпус за особое внимание к приоритетным направлениям агропромышленного комплекса. Вице-премьер отметил, что в настоящее время идет обсуждение проекта федерального бюджета на трехлетний период. "По итогам первого чтения агропромышленному комплексу на 2026 год предусматривается более 540 млрд рублей. Это позволит сохранить инструменты поддержки, а отрасли продолжить свое стабильное развитие", - добавляется в сообщении.