В России планируют внедрить маркировку янтаря в 2026 году

Она позволит отследить информацию о движении камня от карьера до потребителя, сообщили в Ростехе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Маркировку янтаря намечено полномасштабно внедрить в России в следующем году, вскоре стартует пилотный проект. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Маркировка янтаря для обеления рынка солнечного камня будет полномасштабно развернута в России в 2026 году. Вскоре проект стартует в пилотном режиме. Тестовая партия оборудования для маркировки уже отправлена нашему Калининградскому комбинату. Запустить его в работу планируется в ноябре", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в Ростехе, отрасль заинтересована в скорейшем старте маркировки. Маркировка янтаря позволяет отследить информацию о движении камня от карьера до потребителя.

"Наша задача была - не просто создать машину, а научить ее делать все в автоматическом режиме с высокой точностью. На этом пути отрабатывались несколько вариантов программно-аппаратного комплекса, в итоге найдено современное и точное технологическое решение", - рассказали в Ростехе.