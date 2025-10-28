Рейсы из Минеральных Вод в Таиланд впервые запустят в ноябре 2025 года

На первый рейс проданы уже 90% туров, сообщил заместитель генерального директора "Новапорт холдинг" по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Рейсы из аэропорта Минеральных Вод в Пхукет впервые запустят в ноябре 2025 года, первый рейс запланирован на 20 ноября. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель генерального директора "Новапорт холдинг" по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев.

"В Минеральных Водах у нас должна появиться новинка в текущем осенне-зимнем периоде - это новое направление, которое многие ждут, - Таиланд, а конкретно Пхукет. Это программа, которая будет выполняться совместно с туроператорами Anex Tour и Fun & Sun. Это будет чартерный рейс, выкупаются блоки мест туроператорами и реализуются турпакеты для населения", - сказал Чуев.

По его словам, на первый рейс уже 90% туров проданы. "Будет большой самолет, больше 300 пассажиров, и планируем, что 20 ноября будет выполнен первый рейс. Туроператоры рассказывают нам, что <…> до 90% туров проданы", - добавил спикер.