The Atlantic: США проиграют при затяжной войне с Китаем

Американская промышленность не сможет быстро и в больших масштабах производить вооружения, передает журнал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США в случае возникновения затяжного вооруженного конфликта с Китаем потерпят поражение, так как американская промышленность не сможет быстро и в больших масштабах производить вооружения. Такое мнение приводится в статье американского журнала The Atlantic.

"США должны готовить свои ВС к натиску китайских дронов и конфликту, который может затянуться на годы. В противном случае они могут выиграть первые сражения, но, вероятно, проиграют долгую войну", - подчеркивается в материале.

"В настоящее время США, по всей видимости, обладают более мощной армией, которая, безусловно, лучше испытана в боях и обладает более передовыми технологиями. Вначале она может нанести китайцам несоизмеримо большие потери. Но из-за снижения производственных мощностей США с трудом смогут восполнить даже небольшую часть потерь, которые они неизбежно понесут на поле боя", - говорится в материале. При этом Китай, по оценке авторов статьи, сможет в короткие сроки существенно нарастить масштабы и скорость производства вооружений.

The Atlantic отмечает, что из-за переноса многих производств за рубеж США потеряли накопленный десятилетиями опыт. В качестве примера издание приводит сферу кораблестроения: на США приходится лишь около 0,1% общего водоизмещения построенных в 2024 году в мире кораблей, в то время как доля Китая превышает 50% этого показателя. Авторы статьи подчеркивают, что наиболее работоспособные американские верфи с самыми опытными сотрудниками относятся к ВМС США. При этом для восстановления всей кораблестроительной отрасли понадобятся многие годы, однако даже после этого американские верфи будут производить только малую долю того, что выпускает КНР.

"Судостроение - лишь одна из отраслей, в которой США с трудом смогут выдержать конкуренцию. Например, Китай контролирует 90% мирового производства коммерческих беспилотников и поставляет многие компоненты, которые сегодня используются в украинских и российских дронах", - сказано в статье.

Как подчеркивает The Atlantic, ситуация усугубляется тем, что союзники США в военном отношении подготовлены еще хуже. Кроме того, действия администрации американского президента Дональда Трампа только сеют противоречия между США и другими западными странами, а не укрепляют сплоченность западного альянса.