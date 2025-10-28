"Газпром" повысил инвестиции на 2025 год до 1,615 трлн рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы головной компании ПАО "Газпром" на 2025 год повышен до 1,615 трлн рублей с планируемых ранее 1,524 трлн рублей с учетом динамики макроэкономических показателей и хода реализации инвестиционных проектов, говорится в сообщении холдинга.

Ранее планировалось, что инвестиции ПАО "Газпром" в текущем году составят 1,524 трлн рублей (-7% к 2024 году), а инвестиции группы "Газпром" в целом - 2,84 трлн рублей (-0,8% по сравнению с вложениями 2024 года).

"Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1 615,4 млрд руб. Это на 91,7 млрд руб. больше по сравнению с первоначальным документом, утвержденным в декабре 2024 года", - подчеркнули в компании. Одобренный советом директоров "Газпрома" финансовый план на 2025 год обеспечит покрытие обязательств без дефицита, в полном объеме. В бюджете на 2025 год в новой редакции "Газпром" добился дополнительного сокращения управленческих расходов на 2% по сравнению с первоначальной редакцией документа.

Инвестиционная программа "Газпрома" на 2025 год предусматривает средства для финансирования дальнейшего развития центров газодобычи на востоке России и полуострове Ямал, газификации российских регионов, расширения мощностей магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проектов "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" и проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.

"Подчеркну, что инвестиционную деятельность "Газпром" осуществляет, прежде всего, за счет операционного денежного потока", - сообщил замглавы "Газпрома" Фамил Садыгов, слова которого приводятся в сообщении. В холдинге ожидают хороших значений по показателю EBITDA за 2025 год, который, исходя из консервативных предпосылок, может составить 2,9 трлн рублей.

По словам Садыгова, поступления от продажи газа "Газпрома" по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн рублей, что на 4,4% выше плана.

"Уже сейчас мы видим, что для компании 2025 год складывается успешно. Поступления от продажи газа по итогам года ожидаются на уровне 4,9 трлн руб., что на 4,4% выше плана, утвержденного в декабре 2024 года. Это во многом связано с увеличением первоначальных плановых показателей по поставкам газа российским потребителям и на экспорт", - добавил он, отметив, что гибкая стратегия при управлении долгом позволяет компании сохранять долговую нагрузку в рамках комфортного диапазона.