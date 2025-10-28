Число рейсов из Минеральных Вод в Стамбул и Ереван увеличат в 2026 году

Заместитель генерального директора "Новапорт холдинг" по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев отметил, что продолжаются мероприятия по реконструкции терминальной инфраструктуры

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Частоту рейсов из аэропорта Минеральных Вод в Стамбул и Ереван увеличат в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель генерального директора "Новапорт холдинг" по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев.

"У нас есть определенный потенциал по увеличению частотности рейсов в Стамбул и Ереван из Минеральных Вод. Сейчас рейсы летают ежедневно, но намерены увеличить их количество в день. Очень важно отметить, что в данный момент продолжаются мероприятия по реконструкции терминальной инфраструктуры в некоторых городах, и это оказывает определенное влияние на международные направления", - сказал Чуев.

По его словам, основная стратегическая задача на 2026 год - сохранить уже проработанные направления. "Наша основная стратегическая задача на следующий год - это сохранять те направления, которые уже наработаны с нашими авиакомпаниями и партнерами. Планируем немного увеличивать долю международных перевозок в Минеральных Водах и во Владикавказе", - добавил спикер.

Он также отметил, что международные направления возобновят в аэропорту Ставрополя в 2026 году. "В аэропортах Владикавказа и Ставрополя уже начата реконструкция воздушных пунктов пропуска. В Ставрополе мы были вынуждены временно приостановить работу международного пункта пропуска для того, чтобы осуществить его реконструкцию. Закончится эта реконструкция в конце 2026 года, и мы сразу же с открытием нового пункта пропуска будем планировать открытие международных рейсов", - рассказал заместитель генерального директора "Новапорт холдинг" по Северо-Кавказскому кластеру.