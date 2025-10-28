Стоимость алюминия на LME превышала $2 900 за тонну впервые с 24 мая 2022 года

Цена на металл с начала года выросла на 13,82%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на алюминий с поставкой в январе 2026 года на Лондонской бирже металлов (LME) превышала $2 900 за тонну впервые с 24 мая 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:56 мск, стоимость фьючерса на алюминий росла на 0,84%, до $2 900,3 за тонну. К 18:40 мск стоимость алюминия замедлила рост до $2 892,50 за тонну (+0,57%).

С начала года цена на металл выросла на 13,82%, с начала октября - на 6,85%.