Экс-офис Sony Pictures в России выиграл суд против "Синема парка"

Предметом спора стали задолженность и проценты по договору, заключенному между сторонами в 2019 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Контент-клуб" (юридического лица бывшего офиса кинокомпании Sony Pictures в России) к объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" на сумму 436,4 млн рублей. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел. Первым на соответствующую информацию обратил внимание РБК.

Как указано в материалах суда, предметом спора стали задолженность и проценты по договору, заключенному между сторонами в 2019 году. Иск был подан именно к "Синема парк". Решение принято 28 октября.

"Контент-клуб" (ранее - "Сони пикчерс продакшнс энд релизинг") с начала 2025 года подал несколько десятков исков к российским киносетям на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Претензии компании касались долгов за показы фильмов Sony Pictures, осуществленные до ухода студии из России в марте 2022 года.

По большинству дел производство было прекращено в связи с отказом истца от требований, однако разбирательство со структурами объединенной сети продолжилось. Иск на 436,4 млн рублей к АО "Синема Парк" стал крупнейшим из поданных.