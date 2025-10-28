На Украине начали продавать шоколад с личинками

По мнению авторов, такой "вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Шоколад с начинкой из настоящих личинок начали продавать на Украине. Об этом сообщило издание "Телеграф".

По его данным, шоколадные батончики под названием "Жуколад" стали доступны в магазинах Киева и Львова. Стоит такая сладость 49 гривен (более $1). По мнению авторов, такой "вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку".

На Украине это не первый подобный кулинарный эксперимент. Так, в стране в начале XXI века обрел популярность десерт, представляющий из себя свиное сало в шоколадной глазури.