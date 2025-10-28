ВС направил на новое рассмотрение иск владельцев облигаций против "Росгеологии"

Суд отменил решение первой инстанции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отменил решение суда первой инстанции по иску владельцев облигаций "Росгеологии" к компании и направил дело на новое рассмотрение, следует из картотеки арбитражных дел.

"Отменить решение суда 1-й инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции полностью и направить дело на новое рассмотрение", - говорится в картотеке.

Ранее Верховный суд (ВС) определил передать для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам ВС кассационную жалобу на определение Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2025 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2025 года.

История вопроса

В 2024 году Арбитражный суд Москвы принял коллективный иск владельцев облигаций "Росгеологии" к компании на 1 млрд рублей. К иску также присоединились САО "Ресо-гарантия", ООО "Общество страхования жизни "Ресо-гарантия", ООО "Управляющая компания "Коммершиал проперти траст", ООО "Автоэкспертфинанс", банк "Ресо кредит".

Кроме того, заявление о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц также подали акционерный коммерческий банк "Приморье", коммерческий банк "Хлынов" и несколько физических лиц. В ходе заседания суда представитель истцов перечислил еще несколько физических и юридических лиц, желающих присоединиться к иску в качестве истцов.

В сентябре 2024 года "Росгеология" сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября 2024 года.

Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. В сообщении компании подчеркивалось, что принимаются меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки. Глава холдинга Сергей Радьков отмечал, что "Росгеология" находится в техническом дефолте на сумму выпуска облигаций.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеология" находятся в собственности государства.