PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг компании

Лозунгом нового бренда станет: "Еда. Напитки. Улыбка"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Американская компания PepsiCo впервые за 25 лет произвела ребрендинг и изменила логотип компании. Лозунгом нового бренда станет: "Еда. Напитки. Улыбка". Об этом говорится в пресс-релизе PepsiCo.

"Наша новая идентичность смело отражает то, кем мы являемся в 2025 году: компания с широким охватом, стремящаяся к положительному влиянию по всему миру, и непревзойденная семья любимых брендов продуктов и напитков", - сказал главный исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта.

Отмечается, что на новом логотипе буква "P" символизирует наследие бренда газированных напитков Pepsi, а выбор цветовой палитры был вдохновлен реальным миром - плодоносной почвой, освежающими напитками и яркими оттенками. "Ставя улыбку в центр нашей визуальной идентичности, мы сигнализируем о нашей одержимости потребителями, и эта одержимость подпитывает наш рост", - прокомментировала ребрендинг Джейн Уэйкли, директор по работе с потребителями и маркетингу.

В компании отметили, что ребрендинг в будущем распространится также на упаковки продуктов и напитков, а также вывески.