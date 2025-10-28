В США пожаловались на агитацию за Украину во время в шатдауна

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин напомнила про долг Соединенных Штатов в $38 трлн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) пожаловалась, что агитация со стороны сторонников Украины в зданиях законодательного органа США продолжается даже во время приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом она написала в X.

"В то время как ваше правительство не работает, федеральные правоохранительные органы, Администрация транспортной безопасности, авиадиспетчеры и другие не получают зарплату, государственные учреждения отказываются заниматься вашими вопросами, а обе палаты [Конгресса] заняты политическими баталиями, не прекращающееся иностранное лобби с Украины расположилось в Starbucks в здании Лонгуорта и прошествовало по зданию Рейберна с украинским флагом, требуя, конечно же, ваши деньги и наше оружие", - указала она.

"Дорогой мир, я желаю тебе всего самого лучшего, мира и процветания, но американский народ достаточно долго подвергался насилию и издевательствам! У нас долг в $38 трлн! Пожалуйста, идите домой и решайте свои собственные проблемы", - добавила конгрессвумен.

Шатдаун начался в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).