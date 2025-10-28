В Каракасе открылся первый российско-венесуэльский бизнес-форум

Площадка организована при поддержке государственной корпорации "Ростех", Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня и российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк"

КАРАКАС, 28 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Первый бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры" с участием более 500 предпринимателей открылся в Каракасе. Уникальная площадка для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и обмена передовыми технологиями организована при поддержке государственной корпорации "Ростех", Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня и российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк".

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приветствовала участников форума от имени президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Она подчеркнула лидирующее положение России и Венесуэлы в нефтегазовой отрасли и отметила успешное развитие экономического сотрудничества двух стран.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил корреспонденту ТАСС на открытии форума, что "сегодняшняя встреча деловых кругов стратегических партнеров России и Венесуэлы, подвергающихся мощному политическому и экономическому давлению со стороны западных государств, которые исчерпали возможности для честной конкуренции на мировом рынке, - ясный сигнал нашей общей и непоколебимой уверенности в многообещающих перспективах двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". Он подчеркнул, что "эта площадка будет всецело содействовать расширению сети коммерческих контактов, установлению и укреплению долгосрочных деловых связей".

"Мы ожидаем, что форум станет платформой для продвижения российской продукции и технологий, поможет российским компаниям занять более уверенные позиции в Венесуэле. Это позволит не только увеличить объемы экспорта, но и повысить узнаваемость российских брендов", - сообщил корреспонденту ТАСС руководитель российской делегации на бизнес-форуме, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Он отметил, что "активное взаимодействие между российскими и венесуэльскими компаниями должно привести к запуску совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, фармацевтике и других отраслях".

Об экономическом сотрудничестве

В форуме принимают участие представители власти и ведущих компаний обеих стран, заинтересованные в развитии двусторонних проектов. Основное внимание будет уделено различным отраслям промышленности, включая энергетику, машиностроение, IT-технологии, логистику и сельское хозяйство.

Российская сторона представит передовые технологии и продукцию, которая пользуется высоким спросом. Предприятия РФ готовы предложить широкий спектр продукции, включая гражданские вертолеты, грузовые автомобили, энергетическое оборудование, медицинские изделия и другую технику.

Планируется изучить инвестиционные возможности Боливарианской Республики и потенциал местных производителей. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы наращивания поставок российской техники и сотрудничество в сфере туризма.

Организаторы бизнес-форума выразили уверенность в том, что он придаст новый импульс развитию двухсторонней торговли, позволит обменяться опытом и внедрить современные технологические решения, отвечающие интересам обеих стран.

Кроме деловой части двухдневного форума, запланирована и культурно-спортивная программа, турнир по киберспорту между командами из России и Венесуэлы, выставка цифровых работ современных российских и венесуэльских художников, дегустация блюд русской кухни, которые приготовят шеф-повара из России.

Бизнес-форум открылся после того, как Россия ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой, который 27 октября был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.