Демократы через суд пытаются добиться финансирования продпомощи неимущим

Истцы требуют, чтобы для продолжения программы Минсельхоз США использовал имеющиеся у него резервы в размере $5,5 млрд.

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Власти 25 американских штатов и столичного округа Колумбия подали в суд на федеральное правительство США, пытаясь добиться продолжения финансирования программы продовольственной помощи малоимущим. Соответствующий иск к американской администрации, во главе которой находится республиканец Дональд Трамп, подали генеральные прокуроры 25 штатов и федерального округа Колумбия, входящие в ряды Демократической партии США. Ответчиком названо Министерство сельского хозяйства США, в ведении которого находится упомянутая программа.

Непосредственным поводом для обращения в суд стало то, что у Минсельхоза США скоро закончатся средства, за счет которых финансируется программа. Вызвано это отсутствием согласованного республиканцами и демократами в Конгрессе бюджетного финансирования. Оно привело к очередной приостановке работы правительства Соединенных Штатов (шатдауну). Произошло это 1 октября, однако правящей партии и оппозиции на Капитолийском холме до сих пор не удается придти к консенсусу по поводу некоторых статей бюджетных расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Иск подан в федеральном суде в штате Массачусетс. Истцы требуют, чтобы для продолжения финансирования программы продовольственной помощи малообеспеченным американцам Минсельхоз США использовал имеющиеся у него резервы в размере $5,5 млрд. Тем не менее для сохранения программы в ноябре требуется $9,2 млрд. Кроме того, Минсельхоз США заявляет, что резервы предназначены только для экстренных закупок продовольствия в чрезвычайных обстоятельствах и в случае катастроф, нецелевое использование этих средств запрещено.

Выступая в прямом эфире телекомпании CNN, министр сельского хозяйства США Брук Роллинз подтвердила, что на финансирование программы в ноябре необходимо $9,2 млрд.

"По состоянию на сегодняшний день у нас нет юридических полномочий на то, чтобы ассигновать какую-то меньшую сумму", - сказала она.

Программой охвачено порядка 42 млн граждан США. В среднем они ежемесячно получают от федерального правительства около $332 на приобретение продовольствия. За всю 60-летнюю историю программы ее вероятная приостановка (с 1 ноября) станет первой.